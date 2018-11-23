شكرا لقرائتكم خبر عن «على خشمي» من حاتم الطائي إلى محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

اتسمت ثقافة التعاملات الشخصية داخل مناطق الشمال بالثقة، والتي أسسها حاتم الطائي الفارس العربي في شمال المملكة حيث يُبنى عليها الكثير من المصالح؛ بسبب الثقافة الشمالية المكتسبة من الأجيال السابقة، التي كانت تستخدم إشارات معينة مثل «وضع اليد على اللحية»، وكذلك عبارات «على خشمي» أو «من عيوني»، التي تدل على القطع الذي لا يحتاج إلى عقود أو مواثيق وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان هو الفارس العربي في الألفية الجديدة وهو يلبي طلبات المواطنين أثناء لقاءة بعبارة «أبشر على خشمي»، الأمر الذين زرع المحبة في نفوس المواطنين لولي العهد.

ورصدت مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع المصورة لمواطنين خلال لقاءهم بسمو ولي العهد يطلبون منه قضاء حاجاتهم، طفل يطلب سيارة وآخرون يطلبون تسديد ديونهم واخراج سجنائهم وقضاء حاجاتهم ليكون الرد المُباشر من ولي العهد بـ«على خشمي».

أن تصدر عبارة «أبشر على خشمي» من أعلى القيادة هو أمر نافذ يعني تلبية الحاجة،هكذا هم قادتنا الذين اعتدنا منهم ملامسة حاجات المواطنين عن قرب وتلبية طلباتهم.

هكذا هي النخوة التي تعد من الصِّفات العربية الأصيلة والأخلاق الإسلامية التي تُميِّز المجتمع فالنخوة هي الحماسة والمُروءة وهي من الصفات التي تحمل صاحبها على أفضل الأخلاق وأحسن العادات وأطيبها.