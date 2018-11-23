شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط متنكر بملابس نسائية أحرق سيارة في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه بالإشارة إلى الجريمة التي باشرتها شرطة محافظة جدة بتاريخ 10 / 3 / 1440هـ، والمتمثلة في قيام مجهول متنكر بملابس نسائية برش مادة بترولية على سيارة متوقفة في أحد أحياء محافظة جدة وإشعال النار فيها مما نتج عنه احتراقها، والتي تم تداول مقطع فيديو عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجاني، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.