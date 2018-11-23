ديربي الرياض .. النصر لملاحقة الغريم والشباب للعودة لمربع الكبار

محمد بن مسعود - الدمام - ظروف صعبة تجمع الرائد والقادسية .. الليلة في الجولة العاشرة من الدوري

تستكمل مساء اليوم الجمعة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة مواجهتين (الجولة العاشرة) للمسابقة، حيث يجمع ديربي الرياض فريق النصر بنظيره الشباب عند الساعة 7:40 مساءً، فيما يحل الرائد ضيفًا مزعجًا على القادسية عند الساعة 5:30 مساءً.

النصر الساعي إلى الاحتفاظ بمركزه الثاني "22 نقطة" خلف المتصدر وغريمه التقليدي الهلال، بنظيره الشباب صاحب المركز الخامس برصيد 16 نقطة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في لقاء مهم يسعى من خلاله النصر إلى مواصلة اللحاق بالهلال وعدم التفريط في أي نقطة.

في المقابل يأمل الشباب اقتناص النقاط الثلاث والاقتراب من فرق المقدمة، بل والعودة لمربع الكبار في حال تخطي عقبة النصر، بعد أن خطف الوحدة مركزه بفارق نقطتين.

وفي اليوم ذاته يلتقي فريق القادسية صاحب المركز (الرابع عشر) برصيد 7 نقاط مع الرائد (الثاني عشر) برصيد 8 نقاط على أرض ملعب أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

ظروف متشابهة تجمع الرائد مع مستضيفه القادسية، حيث إن خطف النقاط الثلاث لأي منهما سيدفعه خطوة وربما أكثر نحو مراكز الوسط في سلم ترتيب الفرق.