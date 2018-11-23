الوصل الإماراتي يذيق الأهلي المصري المرارة في الوقت القاتل

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل لدور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

حسم الوصل الإماراتي تأهله إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد تعادله الإيجابي بنتيجة 1-1، مساء أمس الخميس، أمام ضيفه الأهلي المصري، على ملعب زعبيل، في إياب دور الـ 16 من عمر المسابقة.

واستفاد الوصل، من تعادله الإيجابي بنتيجة 2-2، خارج الديار في مباراة الذهاب، ليعبر لدور الثمانية.

هدف الأهلي، حمل توقيع لاعبه وليد سليمان عند الدقيقة 58، فيما سجل سوك هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83 .

ونجح الوصل في قتل الوقت المتبقي بشكل قانوني، حتى أطلق حكم المباراة، صافرة النهاية بالتعادل 1-1.