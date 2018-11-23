الوصل الإماراتي يذيق الأهلي المصري المرارة في الوقت القاتل

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حسم الوصل الإماراتي تأهله إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد تعادله الإيجابي بنتيجة 1-1، مساء أمس الخميس، أمام ضيفه الأهلي المصري، على ملعب زعبيل، في إياب دور الـ 16 من عمر المسابقة.
واستفاد الوصل، من تعادله الإيجابي بنتيجة 2-2، خارج الديار في مباراة الذهاب، ليعبر لدور الثمانية.
هدف الأهلي، حمل توقيع لاعبه وليد سليمان عند الدقيقة 58، فيما سجل سوك هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83 .
ونجح الوصل في قتل الوقت المتبقي بشكل قانوني، حتى أطلق حكم المباراة، صافرة النهاية بالتعادل 1-1.
الوصل الإماراتي يذيق الأهلي المصري المرارة في الوقت القاتلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-23
حسم الوصل الإماراتي تأهله إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد تعادله الإيجابي بنتيجة 1-1، مساء أمس الخميس، أمام ضيفه الأهلي المصري، على ملعب زعبيل، في إياب دور الـ 16 من عمر المسابقة.
واستفاد الوصل، من تعادله الإيجابي بنتيجة 2-2، خارج الديار في مباراة الذهاب، ليعبر لدور الثمانية.
هدف الأهلي، حمل توقيع لاعبه وليد سليمان عند الدقيقة 58، فيما سجل سوك هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83 .
ونجح الوصل في قتل الوقت المتبقي بشكل قانوني، حتى أطلق حكم المباراة، صافرة النهاية بالتعادل 1-1.
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
12:30 AM
تأهل لدور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال
حسم الوصل الإماراتي تأهله إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد تعادله الإيجابي بنتيجة 1-1، مساء أمس الخميس، أمام ضيفه الأهلي المصري، على ملعب زعبيل، في إياب دور الـ 16 من عمر المسابقة.
واستفاد الوصل، من تعادله الإيجابي بنتيجة 2-2، خارج الديار في مباراة الذهاب، ليعبر لدور الثمانية.
هدف الأهلي، حمل توقيع لاعبه وليد سليمان عند الدقيقة 58، فيما سجل سوك هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83 .
ونجح الوصل في قتل الوقت المتبقي بشكل قانوني، حتى أطلق حكم المباراة، صافرة النهاية بالتعادل 1-1.
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المصدر : الخليج 365
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