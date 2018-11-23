السعودية اليوم / أمطار على المدينة المنورة

عام / أمطار على المدينة المنورة المدينة المنورة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة , فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار - بمشيئة الله تعالى - . جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد . // انتهى // 00:51ت م 0342





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