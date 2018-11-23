السعودية اليوم / اللجنة الإعلامية بمكتب تعليم المسارحة والحرث تعقد اجتماعها الأول

عام / اللجنة الإعلامية بمكتب تعليم المسارحة والحرث تعقد اجتماعها الأول
أحد المسارحة ١٤ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨م. واس
عقدت اللجنة الإعلامية بمكتب التعليم بمحافظتي أحد المسارحة والحرث ، اليوم ، اجتماعها الأول بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظتي المسارحة والحرث علي بن محمد عطيف، والمساعد للشؤون التعليمية بالمكتب موسى قوفشي وذلك بقاعة الاجتماعات بالمكتب.
وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة كافة على جدول الأعمال، ومنها: استعراض الخطة التنفيذية الإعلامية للمنسقين خلال الفترة القادمة، كما نوقشت أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل المنسقين الإعلاميين ،وتطوير تعاون المكتب ووسائل الإعلام، والعمل على إعداد خطط أسبوعية وشهرية وفصلية للنشر والتوثيق الإعلامي لأخبار المكتب والمدارس التابعة له .
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