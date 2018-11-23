السعودية اليوم / ختام برنامج تدريب المدربين بتعليم صبيا

عام / ختام برنامج تدريب المدربين بتعليم صبيا

صبيا ١٤ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨م. واس

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذه قسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم بمحافظة صبيا ضمن المشروع الوزاري لتدريب المدربين تحت عنوان " الطالب المدرب ..تثقيف الأقران "، وذلك بقاعة الشيخ علي عباس للتدريب بثانوية قرية جريبة .

وهدف البرنامج الذي نفذه المدرب عرار سويد مجيردي على مدى يومين لاكتساب المتدربين أهم المعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في مجال التدريب .

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها قسم النشاط الطلابي خلال العام الحالي .

// انتهى //

00:12ت م

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صبيا ١٤ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨م. واساختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذه قسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم بمحافظة صبيا ضمن المشروع الوزاري لتدريب المدربين تحت عنوان " الطالب المدرب ..تثقيف الأقران "، وذلك بقاعة الشيخ علي عباس للتدريب بثانوية قرية جريبة .وهدف البرنامج الذي نفذه المدرب عرار سويد مجيردي على مدى يومين لاكتساب المتدربين أهم المعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في مجال التدريب .ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها قسم النشاط الطلابي خلال العام الحالي .// انتهى //00:12ت م0338

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