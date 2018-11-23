شكرا لقرائتكم ولي العهد ومحمد بن زايد يبحثان أوجه العلاقات وتبادل وجهات النظر حول المستجدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في أبوظبي مساء أمس جلسة مباحثات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب سمو الشيخ محمد بن زايد بزيارة سمو ولي العهد لدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين .

فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره لسمو ولي عهد أبوظبي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .

وتم خلال الجلسة استعراض أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين وفرص تطويره، في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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