شكرا لقرائتكم برج خليفة يتزين بالأخضر احتفاء بولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اكتسى برج خليفة باللون الأخضر، وألوان علم المملكة احتفاء بزيارة الضيف الكبير الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وكان ولي العهد قد وصل مساء أمس، إلى أبوظبي، وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه.

وتأتي جولة ولي العهد، التي استهلها بزيارة الإمارات، ضمن جولة خارجية تشمل العديد من الدول العربية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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