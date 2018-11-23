شكرا لقرائتكم تعرف على أسماء الوفد المرافق لولي العهد خلال زيارته للإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رافق وفد رفيع المستوى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، خلال زيارته للإمارات، مساء أمس الخميس.

وضم الوفد كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان الطبيشي، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.

ووصل ولي العهد مساء أمس، إلى أبوظبي، وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه.

وكان ولي العهد قد بدأ أمس الخميس، جولة خارجية تشمل الإمارات والعديد من الدول العربية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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