شكرا لقرائتكم صور.. حائل في أبهى حلة بعد هطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها والقرى والهجر التابعة لها، ومحافظات الحائط والشنان وموقق وبعض القرى والهجر التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب والأودية ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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