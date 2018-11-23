شكرا لقرائتكم الجبير وعبدالله بن زايد في ياس مول بأبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رصدت عدسات المواطنين الإماراتيين، وزير الخارجية عادل الجبير في ضيافة الشيخ عبدالله بن زايد في ياس مول في أبوظبي.

وظهر الجبير وبن زايد، في حالة من التركيز الشديد، خلال نقاشهم الذي على ما يبدو كان يتمحور حول زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإمارات، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات المنطقة.

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