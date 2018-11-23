شكرا لقرائتكم ولي العهد في الإمارات.. المحمدان صمام الأمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، للإمارات، لتعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وتؤكد هذه الزيارة لولي لعهد، لبلده الثاني الإمارات، أن المملكة العربية السعودية، والإمارات، صمام الأمان والاستقرار للخليج والمنطقة بأسرها.

ووصل ولي العهد قد وصل مساء اليوم، إلى أبوظبي، وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه.

وكان ولي العهد قد بدأ اليوم جولة خارجية تشمل الإمارات والعديد من الدول العربية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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