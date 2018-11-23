شكرا لقرائتكم ولي عهد دبي يرحب بمحمد بن سلمان: نورت الإمارات.. الدار دارك يا سليل المجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو رحب خلاله بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإمارات. وقال حمدان بن راشد في المقطع، مرحبًا بولي العهد، نورت الإمارات الدار دارك يا سليل المجد. الإسكان توضح تأثير التعثر المالي وإيقاف الخدمات على استحقاق متابعات الخليج 365



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