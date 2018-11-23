الان تتابع القيادة تتكفل بعلاج ابن الشاعر صقر سليم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة-ناصر السلمي

قدّم شاعر المحاورة المعروف الشاعر الكبير صقر بن مثيب البقيلي السلمي ( صقر سليم ) شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وذلك بعد صدور موافقتهما الكريمة بالأمر بعلاج ابنه ” تركي ” بدولة ألمانيا .

هذا وقد تحدث الشاعر ” صقر سليم ” لـ” الخليج 365 ” قائلاً : بأننا نحظى في هذه البلاد الغالية بقيادة رشيدة وحكيمة في ظل وجود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين واللذان أوليا المواطن جل اهتمامهما حيث يحرصون دوماً على تسهيل كافة الخدمات لينعم المواطن والمقيم على هذه أرض هذه البلاد المباركة بالخيرات التي أنعم الله بها علينا .

وأكّد ” صقر سليم ” بأن هذا الأمر الكريم ليس بغريب على حكومتنا الرشيدة التي تقف دائماً مع المواطن سواءً في صحته أو في مرضه والذي لا يسعه إلا شكر المليك وولي العهد سائلاً المولى عز وجل أن يكلل رحلة ابنه ” تركي ” العلاجية بالنجاح وأن يرده لهذه البلاد سالماً ومعافى كما سأل المولى أن يكتب الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولكل من دعا أو وقف معه في أزمة ابنه تركي .