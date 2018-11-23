الان تتابع القبض على مواطن تنكر في ملابس نسائية و قام بإحراق سيارة في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-مكة

ألقت شرطة جدة،اليوم، القبض على مواطن تنكر في ملابس نسائية و قام بإحراق سيارة في جدة

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، بأنه وبالإشارة الى الجريمة التي باشرتها شرطة محافظة جدة بتاريخ ( ١٤٤٠/٣/١٠ هـ ) والمتمثلة في قيام مجهول ، متنكر بملابس نسائية ، برش مادة بترولية على سيارة متوقفة بأحد أحياء محافظة جدة وإشعال النار فيها مما نتج عنه إحتراقها ، والتي تم تداول مقطع فيديو عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والإستدلال عن تحديد هوية الجاني ، مواطن في العقد الثالث من العمر ، والقبض عليه . وقد جرى إيقافه وإحالة القضية الى النيابة العامة .

وشرطة منطقة مكة المكرمة ، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي الى سواء السبيل.