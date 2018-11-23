الان تتابع أمانة الرياض تكشف ملابسات ضبط لحوم منتهية الصلاحية في مطعم مشهور والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض
أوضحت أمانة الرياض ،اليوم،ملابسات ما تم ضبطه من لحوم منتهية الصلاحية وبعضها مجهولة المصدر في أحد المطاعم المشهور ة
وقالت الأمانة في بيان لها: “إشارة إلى ما تم تداوله حول لحوم ضبطتها أمانة منطقة الرياض في احد المطاعم الشهيرة، وما ذكره بعض المتداولين بأن هذه اللحوم من نوعية خاصة ، وتؤكد الأمانة أن من قام بزيارة المطعم فريق من المختصين “صحيين وبيطريين” حيث ضبط أثناء تفتيش المطعم لحوم منتهية الصلاحية وبعضها مجهولة المصدر وبدون بيانات تعريفية وأخرى “بايته”، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق باشتراطات الحفظ والتخزين.
وحرصاً من الأمانة على سلامة المستهلكين، قام المفتشين باتخاذ الإجراءات النظامية ومصادرة وإتلاف اللحوم، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المطعم.
وأكدت الامانة أنها لن تتهاون مع اي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء والصحة العامة.
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