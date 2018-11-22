شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير ووزير خارجية الإمارات يتجولان في أحد المجمعات التجارية في أبوظبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تداول مغردون صورة تجمع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد وذلك أثناء جولتهما في أحد المجمعات التجارية «ياس مول» في أبوظبي. تداول مغردون صورة تجمع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد وذلك أثناء جولتهما في أحد المجمعات التجارية «ياس مول» في أبوظبي. يأتي ذلك قبيل الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



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