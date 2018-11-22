شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: السعودية والإمارات قلبان يخفقان في جسد واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) أكد مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي هزاع بن زايد، أن فرحة كبيرة تغمر الإمارات قيادة وشعباً بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير أكد مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي هزاع بن زايد، أن فرحة كبيرة تغمر الإمارات قيادة وشعباً بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وقال عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «الأمير محمد بن سلمان لا يحلّ ضيفاً ولا زائراً، بل هو من أهل الدار، فالسعودية والإمارات قلبان يخفقان في جسد واحد». وأضاف: «معاً نبقى أبداً نحتفي بإرثنا التاريخي، ومعاً نواجه تحديات الحاضر ونصنع أمجاد المستقبل».



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