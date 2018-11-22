شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إماراتي مرحباً بالأمير محمد بن سلمان: أهلا وسهلا بالشقيق والصديق والعضيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش أنه حاضرا المراسم الرسمية في المطار الرئاسي لاستقبال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى وصولة لدولة الإمارات الشقيقة.

وقال عبر تغريدة في حسابه بـ«تويتر»: «في المطار الرئاسي حاضرا المراسم الرسمية لإستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في الإمارات بلده الثاني، أهلا وسهلا بمن يحمل فكره وعمله طموحاً واسعا شاسعا للسعودية الشقيقة، وأهلا وسهلا بالشقيق والصديق والعضيد.»

وأضاف، «العلاقة السعودية الإماراتية تعززت بالثقة والشفافية وبالإرادة والعزيمة المشتركة، وزيارة الأمير محمد بن سلمان لبلده الثاني بكل ما تحمله من محبة وتقدير واحترام مؤشر على البعد الاستراتيجي المهم لهذه العلاقة، أهلا بالشقيق والصديق والعضيد.»