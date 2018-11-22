شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: سنظل سنداً وعوناً لأشقائنا في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات ستظل على الدوام وطناً محباً وسنداً وعوناً لأشقائها في المملكة العربية السعودية.

وقال محمد بن زايد: «ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان».

وأضاف: «نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة.. آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا.. ستظل الإمارات على الدوام وطنا محباً وسنداً وعوناً لأشقائنا في المملكة العربية السعودية».