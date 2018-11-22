بالفيديو .. مدرب يتهجم على لاعبه ويحاول الاعتداء عليه بسبب فرصة ضائعة!

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت مباراة بترولول بلويشتي مع يو تي أي أراد في دوري الدرجة الثانية الروماني، واقعة طريفة للغاية بعدما حاول مدرب الأخير الاعتداء على أحد لاعبيه بالضرب بسبب هجمة ضائعة من اللاعب قبل ثوانٍ من صافرة الحكم بنهاية المباراة.

وحصل مهاجم يو تي أي أراد على كرة قبل منطقة جزاء الخصم حيث صوّبها لكن الكرة جانبها الصواب ناحية المرمى وبعد الكرة أطلق الحكم سريعًا صافرته معلنًا نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكليهما.

الطريف أن المدرب لم يتمالك أعصابه واندفع صوب لاعبه محاولاً الفتك به بسبب تلك الهجمة قبل أن ينجح أحد أفراد الجهاز الفني وباقي لاعبيه من تهدئته قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.

وخرج المدرب في تصريحات أعقبت المباراة قال فيها: "من حسن الحظ أني لم أستطع اللحاق به .. كنت سأقتله .. اللاعب أضاع الكرة وكأنه يسخر منا!".