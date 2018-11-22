"إيمانويل" يرد على "النصراويين": أنا فقط ناقل لتصريح "خيسوس" في التلفزيون الروماني

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه لا يكذب على أحد

ردّ الصحفي الروماني إيمانويل روسو على الاتهامات التي وجهتها له جماهير النصر حول ما صرّح به بشأن خيارات النصر التدريبية.

وكانت جماهير النصر قد هاجمت مدرب الشباب ماريوس سوموديكا هو الآخر بعدما خرج معلنًا عن تسريبات وصلت إليه بأن النصر يفاضل بين كلٍ من جارديم وفيتور بيريرا وفيلاش بواش لتولي مهمة النصر.

الصحفي الروماني ردّ على صفحته بتويتر بأن مصدر تلك المعلومة هو مدرب الهلال خورخي خيسوس والذي خرج في تصريحات لقناة ديجي سبورت الرومانية معلنًا عن تلك الخيارات النصراوية.

وأضاف: "مدرب الهلال لم يتصل بي وأنا فقط مجرد ناقل لتصريحاته الفضائية بشأن مدرب النصر القادم .. أنا لا أكذب على أحد .. فقط ليكون كل شيء واضحًا" .