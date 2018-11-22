أبها.. صيدلة جامعة خالد تحتضن فعاليات الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية

محمد بن مسعود - الدمام - نظمها نادي "دواء" بمشاركة 13 جهة حكومية وجامعية

أقيمت فعاليات الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية بتنظيم نادي دواء في كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد في مجمع الراشد مول بمدينة أبها وذلك يوم السبت الموافق ٩/ ٣ / ١٤٤٠ هـ من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، وقد افتتح الدكتور عبدالرحمن الصيعري عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد والدكتور صالح علي آل يحيى مساعد مدير الشؤون الصحية بمنطقة عسير للخدمات الطبية المساعدة المعرض والفعاليات.

وكانت كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد قد شاركت ممثلة بعميدها الدكتور عبدالرحمن الصيعري وعدد من أعضاء هيئة التدريس بركن هدف إلى التوعية العامة عن المضادات الحيوية، وبأهمية المضادات الحيوية كضرورة علاجية للحد من انتشار الأمراض البكتيرية، وزيادة الوعي بمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين عامة الجمهور والعاملين الصحيين، تجنباً لظهور مزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية، كما شمل الركن بعض النصائح والتوجيهات عن طرق استخدام المضادات الحيوية وتخزينها وطرق التخلص منها بالطرق العلمية الصحية الصحيحة، أيضاً شمل الركن توعية بأهم الأعراض الجانبية لأكثر المضادات الحيوية استخداماً وبعض النصائح عن طرق السيطرة والحد من هذه الأعراض الجانبية وشمل الركن أيضاً تصحيح بعض الاعتقادات الخاطئة عن المضادات الحيوية وكذلك التعارضات الشائعة بين المضادات الحيوية مع الأطعمة والمشروبات والأدوية الأكثر استخداماً.

شارك في معرض كلية الصيدلة ٢٤ طالباً وطالبة و٦ من أعضاء هيئة التدريس بإشراف الدكتور جابر الشهري والدكتورة أمجاد عسيري وفي نهاية المعرض تم تجهيز ركن تصويري مع بعض المجسمات التوعوية عن المضادات الحيوية، كما تم توزيع عدد من المنشورات والمواد التثقيفية التوعوية عن المضادات الحيوية والأدوية وتقديم الضيافة والهدايا لزوار ركن الجامعة بشعار الحملة والجامعة.

يشار إلى أن الفعاليات تمت بمشاركة 13 جهة حكومية وجامعية وهي: 1 - جامعة الملك خالد كلية الصيدلة ويمثلها الدكتور عبدالرحمن الصيعري ٢- إدارة الخدمات الطبية المساعدة بصحة عسير ويمثلها يحيى صالح العكاسي ٣ - إدارة التوعية الصحية بصحة عسير ويمثلها الأستاذ المثنى الجريس ٤- إدارة مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية بصحة عسير ويمثلها الأخصائي سعيد سلطان آل جبار ٥- إدارة الرعاية الصيدلية بصحة عسير ويمثلها الصيدلي علي مالح ٦- إدارة الأشعة بصحة عسير ويمثلها الأخصائي بدر أبو ثمان ٧- مستشفى عسير المركزي ويمثله الدكتور خالد القرني والدكتور سلطان الفيفي ٨- مستشفى الصحة النفسية ويمثله الأخصائي أحمد العضاضي ٩- مستشفى خميس مشيط العام ويمثله الصيدلي سعيد نقير ١٠ - مستشفى الخميس للولادة والأطفال ويمثله الصيدلي محمد القحطاني ١١ - مستشفى أحد رفيدة ويمثله الصيدلي سعيد الخالدي ١٢ - قطاع خميس مشيط وتمثله الصيدلانية فوزية الشهري ١٣- مجمع الراشد مول ويمثله الأستاذ محمد التركي.