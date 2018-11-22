"فيتش" ترفع تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - مؤكدةً تصنيفها الائتماني على A+

رحبت وزارة المالية بتقرير وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على +A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2 % من 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وهذا يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

تعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023م.