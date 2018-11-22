"فيتش" ترفع تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة

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رحبت وزارة المالية بتقرير وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على +A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2 % من 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وهذا يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي.
تعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023م.
"فيتش" ترفع تقديراتها لنمو اقتصاد المملكةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-11-22
رحبت وزارة المالية بتقرير وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على +A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2 % من 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وهذا يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي.
تعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023م.
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
11:35 PM
مؤكدةً تصنيفها الائتماني على A+
رحبت وزارة المالية بتقرير وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على +A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2 % من 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وهذا يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي.
تعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023م.
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المصدر : الخليج 365
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