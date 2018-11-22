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محمد بن مسعود - الدمام - احتفاءً وترحيباً بزيارته لدولة الإمارات الشقيقة تزينت معالم العاصمة الإماراتية ‫أبوظبي بصور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبأعلام ‫المملكة العربية السعودية ترحيباً بزيارة ‫سمو ولي العهد مساء اليوم للإمارات العربية المتحدة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في زيارة رسمية.

أبو ظبي تتزين بصور ولي العهد وأعلام السعودية بدر الجبل الخليج 365 2018-11-22 تزينت معالم العاصمة الإماراتية ‫أبوظبي بصور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبأعلام ‫المملكة العربية السعودية ترحيباً بزيارة ‫سمو ولي العهد مساء اليوم للإمارات العربية المتحدة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في زيارة رسمية. 22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440 11:32 PM احتفاءً وترحيباً بزيارته لدولة الإمارات الشقيقة احتفاءً وترحيباً بزيارته لدولة الإمارات الشقيقة تزينت معالم العاصمة الإماراتية ‫أبوظبي بصور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبأعلام ‫المملكة العربية السعودية ترحيباً بزيارة ‫سمو ولي العهد مساء اليوم للإمارات العربية المتحدة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في زيارة رسمية.

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المصدر : الخليج 365