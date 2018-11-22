أمير الحدود الشمالية يرفع شكره للملك بمناسبة تدشين المرحلة الأولى من مشروعات "وعد الشمال"

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن جهود القيادة لدعم مسيرة التنمية ومواصلة تعزيز الاقتصاد محل فخر وتقدير المواطنين جميعاً

رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، باسمه وباسم أهالي المنطقة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على تشريفه للمنطقة بالزيارة الكريمة، وحرصه على الالتقاء بأبنائه المواطنين والمواطنات، وتدشينه -أيده الله- للمرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية بمحافظة طُريف، بقيمة 55 مليار ريال، ووضعه -أيده الله- حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة بقيمة 30 مليار ريال.

وثمّن الرعاية الملكية الكريمة لتدشين مدينة وعد الشمال الصناعية، مؤكداً أن الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- لدعم مسيرة التنمية في المملكة ومواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030، محل فخر وتقدير المواطنين جميعًا.

واختتم تصريحه بدعاء -المولى القدير- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ لنا بلادنا وأمننا وشعبنا، ويديم علينا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.