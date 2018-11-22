"بدر بن سعود" يكرم أوائل الدورات التخصصية للضباط والأفراد

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم العقيد مظلي الأمير الدكتور بدر بن سعود الغ سعود، قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة المكلف، وبحضور العقيد سلطان بن محمد العصيمي من الإدارة العامة لدوريات الأمن، والعقيد ركن عبدالله بن راضي الشمري قائد القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي بمنطقة المدينة المدينة المنورة؛ المتميزين وأوائل الدورات التخصصية للضباط والأفراد التي تم تخريجها هذا اليوم الخميس، متمنياً لهم مزيداً من النجاحات في حياتهم العلمية والعملية، وأن تكون هذه الدورات رافداً لهم لتقديم الأفضل فيما يوكل إليهم من مهام.

يشار إلى أن مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة عقدت خلال الريع الأول من العام التدريبي الحالي ٢٩ دورة عسكرية ومدنية، في أعمال الشرطة والمرور ودوريات الأمن والحراسات الأمنية وفِي الاشتباك والسيطرة وقيادة السيارات وفِي الرماية على الأسلحة بأنواعها، وقد انتظم في هذه الدورات ما يقرب من ألف وستمائة وستة متدربين من الضباط والأفراد والمدنيين.