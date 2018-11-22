بطلب من (بيليتش) .. الاتحاد يعرض 3 ملايين يورو للتعاقد مع مدافع بياويستك البولندي

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر إعلامية عن تقديم نادي الاتحاد عرضًا رسميًا لإدارة نادي بياويستك البولندي بقيمة ثلاثة ملايين يورو للظفر بخدمات مدافع الفريق الكرواتي إيفان رونجي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بناء على طلب من المدير الفني الكرواتي للفريق سلافن بيليتش .

وأشارت بعض المصادر الإعلامية البولندية إلى أن اللاعب الكرواتي ايفاني رونجي المحترف بصفوف بياويستك البولندي، تلقى عرضًا من نادي الاتحاد الذي يبحث عن مدافع بديل للأسترالي ماثيو جورمان.

كما أكد اللاعب لموقع كرواتي أن مدرب فريق الاتحاد طلب خدماته ورحب بالفكرة، مؤكدًا أن نسبة انتقاله للاتحاد تتجاوز الـ 95 % خلال شهر يناير المقبل.

ويملك نادي بياويستك البولندي وصيف الدوري في بلاده بطاقة اللاعب الكرواتي الدولية والتي تمتد حتى 2021، حيث شارك رونجي والذي يبلغ من العمر 29 عامًا هذا الموسم في 17 مباراة سجل خلالها هدفين ونجح في قطع الكرة 109 وبلغت دقة تمريراته 92 % وأوقف 18 تسديدة مباشرة على مرمى فريق ونجح في تمرير 130 تمريرة في آخر مباراة وكانت دقتها 95 % وقد الخليج 365 للاعب الانضمام لصفوف المنتخب الكرواتي في عددٍ من المناسبات والمشاركات الدولية.