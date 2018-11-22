السعودية اليوم / إحباط هجرة غير شرعية لـ 16 شخصاً غربي الجزائر

عام / إحباط هجرة غير شرعية لـ 16 شخصاً غربي الجزائر

الجزائر 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

أحبط الحرس البحري بمحافظة وهران غربي الجزائر عملية هجرة غير شرعية لـ16 شخصًا كانوا ينوون الإبحار خلسة في اتجاه السواحل الأوروبية.

وأفادت مصادر أمنية بالمحافظة في تصريحات اليوم ، أنه تم اعتراض المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر على متن قارب مطاطي ليتم تسليمهم للجهات الأمنية المختصة لمواصلة التحقيقات معهم.

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الجزائر 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأحبط الحرس البحري بمحافظة وهران غربي الجزائر عملية هجرة غير شرعية لـ16 شخصًا كانوا ينوون الإبحار خلسة في اتجاه السواحل الأوروبية.وأفادت مصادر أمنية بالمحافظة في تصريحات اليوم ، أنه تم اعتراض المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر على متن قارب مطاطي ليتم تسليمهم للجهات الأمنية المختصة لمواصلة التحقيقات معهم.//انتهى//00:03ت م0335

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