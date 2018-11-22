السعودية اليوم / الأمم المتحدة: صندوق السودان الإنساني تلقى 44 مليون دولار

الخرطوم 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأعلنت الأمم المتحدة أن صندوق السودان الإنساني، تلقى 44 مليون دولار من المانحين في العام 2018، لإنفاقها على الأنشطة الإنسانية. وأوضح تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا) اليوم، أن الصندوق والشركاء استهدفوا في العام الحالي مناطق جبل مرة والنيل الأزرق، وجنوب كردفان وكسلا؛ لاحتياجاتها الإنسانية المهمة. وحسب تقديرات أممية، منح الصندوق أكثر من مليار دولار (تلقاها من الدول المانحة)، للمنظمات الدولية والمنظمات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها؛ لتمكينهم من تنفيذالمشروعات المنقذة للحياة في السودان في الأعوام الماضية. وطبقًا للتقرير، فإن صندوق السودان يستجيب لحالات الطوارئ غير المتوقعة من خلال مخصصاتها الاحتياطية، ويعطي الأسبقية للاحتياجات الإنسانية بالبلاد. وتعمل بالسودان 21 منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، أبرزها: برنامج الأغذية العالمي الذي يعمل بالسودان منذ عام 1963، بجانب 104 منظمات أجنبية أخرى تتركز غالبية أنشطتها في مناطق النزاعات، والجدير بالذكر أن صندوق السودان الإنساني تديره المنظمة الأممية؛ لإنفاق تبرعات الدول المانحة لصالح الأنشطة الإنسانية في البلاد.// انتهى //23:54ت م0334