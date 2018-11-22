السعودية اليوم / محافظ العارضة يقوم بجولة على المشاريع البلدية

عام / محافظ العارضة يقوم بجولة على المشاريع البلدية

الطوال ١٤ ربيع الأول 1440 الموافق ٢٢ نوفمبر 2018 م واس

تفقد محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر ،اليوم ، مشاريع البلدية بالمحافظة ومركز القصبة ومركز الحميراء .

وشملت الجولة تفقد مشروع المركز الحضري ومشروع حديقة العين ومشرع الطريق الدائري الغربي والشرقي وعدد من المشاريع البلدية الأخرى بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

// انتهى //

23:27ت م

0325



الطوال ١٤ ربيع الأول 1440 الموافق ٢٢ نوفمبر 2018 م واستفقد محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر ،اليوم ، مشاريع البلدية بالمحافظة ومركز القصبة ومركز الحميراء .وشملت الجولة تفقد مشروع المركز الحضري ومشروع حديقة العين ومشرع الطريق الدائري الغربي والشرقي وعدد من المشاريع البلدية الأخرى بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.// انتهى //23:27ت م0325

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