السعودية اليوم / سمو ولي العهد يصل إلى الإمارات العربية المتحدة



أبو ظبي 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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22:58ت م

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أبو ظبي 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018م واسوصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.// يتبع //22:58ت م0306

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