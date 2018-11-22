شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القائم بأعمال سفارة المملكة لدى الإمارات: زيارة ولي العهد إلى الإمارات تأتي تجسيدًا لعمق العلاقات بين قادة البلدين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:38 مساءً, 22 نوفمبر 2018 م المناطق - واس أكد القائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الأستاذ سعود بن فهد السويلم أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تأتي تجسيدًا لعمق العلاقات بين قادة البلدين والشعبين الشقيقين، ووحدة الهدف والمصير، وتعزز ما وصلت إليه هذه العلاقات من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

وقال الأستاذ السويلم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : ” إن هذه الزيارة تأتي في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وما تواجهه من تدخلات أجنبية تهدد أمن المنطقة واستقرارها ” ، مؤكدا أن البلدين يعملان على السعي لأمن المنطقة واستقرارها، ومكافحة الإرهاب والتطرف بالتشاور والتنسيق المستمر بين القادة في البلدين الشقيقين.

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | القائم بأعمال سفارة المملكة لدى الإمارات: زيارة ولي العهد إلى الإمارات تأتي تجسيدًا لعمق العلاقات بين قادة البلدين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .