شكرا لقرائتكم شاهد.. معالم أبوظبي تتزين بألوان علم المملكة ترحيباً بزيارة محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تزينت معالم أبوظبي بألوان علم المملكة المملكة العربية السعودية، ترحيباً بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع للإمارات.

وكان ولي العهد قد وصل مساء اليوم، إلى أبوظبي، وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه.

وكان ولي العهد قد بدأ اليوم جولة خارجية تشمل الإمارات والعديد من الدول العربية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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