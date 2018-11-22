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شكرا لقرائتكم أبوظبي تكتسي بالأخضر احتفاء بزيارة ضيف البلاد الكبير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - تزينت أبو ظبي باللون الأخضر احتفاء بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في جولة تشمل العديد من البلدان العربية.
ووصل الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم، إلى أبو ظبي، وكان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي في مقدمة مستقبليه.
وانتشرت الأعلام واللافتات الترحيبية والألوان الخضراء وصور القيادة، في جميع الميادين والشوارع في الإمارات، وفي أبو ظبي خاصة، احتفاء بالضيف الكبير الأمير محمد بن سلمان.
ودشن الإماراتيون وسما بعنوان “محمدبن سلمان منور الإمارات”، تفاعلوا من خلاله مع الزيارة الكريمة لولي العهد، لبلده الثاني الإمارات.
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