شكرا لقرائتكم قرقاش يرحب بزيارة ولي العهد: أهلا وسهلا بالشقيق والصديق والعضيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - علق د. أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإمارات.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “في المطار الرئاسي أحضر المراسم الرسمية لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في الإمارات بلده الثاني، أهلا وسهلا بمن يحمل فكره وعمله طموحاً واسعا شاسعا للسعودية الشقيقة، وأهلا وسهلا بالشقيق والصديق والعضيد.

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