الان تتابع التعليم تفتح تحقيقا في طعن طالب لزميله داخل مدرسة بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

فتحت إدارة التعليم في منطقة الطائف، تحقيقا في طعن طالب في الصف الثالث الثانوي لزميله، أمس، داخل فصل إحدى المدارس الثانوية بقطاع أم الدوم، وفقا لمعلومات حصلت عليها “الخليج 365”.

وخرج الطالب المجني عليه من المستشفى وحالته مستقرة، فيما تم ضبط الجاني، والقضية لدى الجهات المختصة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، عواض الخديدي، تشكيل لجنه للتحقيق في القضية بتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي، موضحًا أنه سيتم على ضوء النتائج اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها.

وفض مدير المدرسة والمعلمين المشاجرة وتداركوا الوضع في حينها وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة.