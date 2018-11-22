"فيصل بن بندر" يستقبل مسؤولي برنامج "الإسكان التنموي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، مسؤولي برنامج "الإسكان التنموي" التابع لوزارة الإسكان، الذي قدم له عرضاً شاملاً عن الإسكان التنموي، وعرضاً تفصيليّاً عن إنجازات وخطط البرنامج الخاصة بمنطقة الرياض.

وتناول العرض: الدور الفاعل للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي في هذا الشأن، وما تقدمه وزارة الإسكان من دعم للقطاعين؛ مما يمكّن تلك القطاعات من تنفيذ مبادراتها الخاصة بالإسكا بكل يسر.

وتم استعراض تجربة دعم وزارة الإسكان للقطاع الخاص، التي تم من خلالها تسليم 100 وحدة سكنية للأسر المستحقة، كدفعة أولى.

وأشاد أمير الرياض بجهود وزارة الإسكان وتقديم مثل هذه البرامج التي تعد من الأمور الميسرة للأسر المستحقة بالحصول على السكن، مؤكداً أن ذلك الجهد يأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على التيسير على المواطنين والمواطنات.

يُذكر أن دور الجمعيات غير الربحية وشركات القطاع الخاص، يأتي مكملاً لجهود وزارة الإسكان بتوفير مساكن للأسر المحتاجة عبر "برنامج الإسكان"، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يتضمن تنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأشد حاجة في المجتمع وفق احتياجاتهـم وقدراتهم المادية.

وقد استقبل الأمير "فيصل"، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، الأمير فيصل بن عبدالله بن مشاري رئيس هيئة تقويم التعليم.

واستمع أمير المنطقة إلى إيجاز عن مهام الهيئة في بناء المعايير التعليمية والمهنية وتقييم المؤسسات التعليمية لصناعة تعليم متطور وتكوين علم القياس والتقويم في المملكة.

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