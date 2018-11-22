بمشاركة موسى ومرابط.. النصر يكمل جاهزيته لمواجهة الشباب

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محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الخميس آخر تدريباته استعداداً لمباراة الشباب غداً الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انطلقت التدريبات باجتماع للمدرب هيلدر، حيث أوضح للاعبين خلاله برنامج الفريق لمباراة الغد، وقد ركز هيلدر على الجوانب اللياقية المتنوعة قبل أن يختتمها بتطبيق عدد من الجوانب التكتيكية.
وشهدت تدريبات الفريق اليوم مشاركة الثنائي النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين مرابط وذلك بعد عودتهما من تمثيل منتخبيهما.
بمشاركة موسى ومرابط.. النصر يكمل جاهزيته لمواجهة الشبابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-22
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الخميس آخر تدريباته استعداداً لمباراة الشباب غداً الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انطلقت التدريبات باجتماع للمدرب هيلدر، حيث أوضح للاعبين خلاله برنامج الفريق لمباراة الغد، وقد ركز هيلدر على الجوانب اللياقية المتنوعة قبل أن يختتمها بتطبيق عدد من الجوانب التكتيكية.
وشهدت تدريبات الفريق اليوم مشاركة الثنائي النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين مرابط وذلك بعد عودتهما من تمثيل منتخبيهما.
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
09:56 PM
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الخميس آخر تدريباته استعداداً لمباراة الشباب غداً الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انطلقت التدريبات باجتماع للمدرب هيلدر، حيث أوضح للاعبين خلاله برنامج الفريق لمباراة الغد، وقد ركز هيلدر على الجوانب اللياقية المتنوعة قبل أن يختتمها بتطبيق عدد من الجوانب التكتيكية.
وشهدت تدريبات الفريق اليوم مشاركة الثنائي النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين مرابط وذلك بعد عودتهما من تمثيل منتخبيهما.
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المصدر : الخليج 365
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