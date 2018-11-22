السعودية اليوم / محافظ فيفاء يُدشن معرض التوعية بأمراض السكري

فيفاء 14 ربيع الأول 1440هـ الموافق 22 نوفمبر 2018م واسدشن محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني اليوم ، المعرض التوعوي بمرض السكري ، الذي نظمه مركز الرعاية الصحية الأولية بحقو فيفاء التابع للقطاع الجبلي ، تحت شعار "العائلة والسكري"، وذلك بمقر المركز .واطلع محافظ فيفاء على أقسام المعرض الذي ضم عددًا من الأركان التوعوية والتعريفية بمرض السكري من حيث أنواعه وأعراضه وعلاجه وطرق الوقاية منه، من خلال مجسمات ولوحات إرشادية وعروض مرئية ونشرات توعوعية ، إلى جانب ركن للفحص العشوائي عن السكري للزوار .ويستمر المعرض مدة أسبوع ، حيث يستقبل زيارات لطلاب المدارس، إلى جانب فئات المجتمع المختلفة لنشر التوعية الصحية .// انتهى //22:50ت م0305