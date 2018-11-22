السعودية اليوم / مدني المدينة المنورة يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية

المدينة المنورة ١٤ ربيع الأول 1440 هـ الموافق ٢٢ نوفمبر 2018 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة حيث وردت توقعات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء منطقة المدينة المنورة و محافظاتها إلى سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة و الغبار من مساء اليوم الخميس ١٤٤٠/ ٣ / ١٤ و حتى يوم السبت الموافق ١٤٤٠/٣/١٦ بمشية الله وما يصحبها من جريان للأودية و الشعاب .وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني ، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة، و الابتعاد عن مواقع الخطر كالأودية و الشعاب، و التصرف السليم وقت هطول الأمطار، و أخذ الاحتياطات اللازمة عند التنزه نهاية الأسبوع، و منها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الغزيرة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق، وخاصة في الطرق الزراعية الخارجية وقت هطول الأمطار خشية الانزلاقات والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق و الميادين و اللوحات الدعائية المعرضة للسقوط وخزانات المياه العلوية والابتعاد عن أسلاك الضغط العالي و الأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، وتجنب الأماكن المرتفعة و المكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال أجهزة الاتصال ( الجوال ) أثناء البرق والابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك وتكسيات الواجهات الكلادنج و الزجاج؛ لأنها معرضة للتطاير و تعرض للإصابة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية و مجاري الأودية، وعدم الاقتراب من الأودية أثناء التنزه، لأنها عرضة للانزلاق و الانجراف، وعدم المخاطرة و المجازفة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة .وأكد العقيد الجهني أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات و الآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة، و الإدارات الخارجية بالمحافظات، و تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.// انتهي //22:41ت م0303