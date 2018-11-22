السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة يرعى أعمال الاجتماع الـ 41 لرؤساء الأندية الطلابية

عام / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة يرعى أعمال الاجتماع الـ 41 لرؤساء الأندية الطلابية

واشنطن 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة الأندية الطلابية

ويعد اجتماع رؤساء الأندية الـ 41، الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام، مناسبة مهمة، إذ يكمل 31 عاماً من بداية تأسيس الأندية، ويهدف لمناقشة قضايا المبتعثين في الولايات المتحدة، وتبنّي المقترحات والأفكار للخروج بعد ذلك برؤى وتوصيات تفيد المبتعثين كافة.

// انتهى //

22:32ت م

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واشنطن 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة الأندية الطلابية السعودية بالولايات المتحدة تبدأ غدًا الجمعة في ولاية فرجينيا الأمريكية، أعمال الملتقى والاجتماع الـ 41 لرؤساء الأندية الطلابية السعودية، الذي تنظمه الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة.ويعد اجتماع رؤساء الأندية الـ 41، الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام، مناسبة مهمة، إذ يكمل 31 عاماً من بداية تأسيس الأندية، ويهدف لمناقشة قضايا المبتعثين في الولايات المتحدة، وتبنّي المقترحات والأفكار للخروج بعد ذلك برؤى وتوصيات تفيد المبتعثين كافة.// انتهى //22:32ت م0301

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