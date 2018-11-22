السعودية اليوم / أمطار على منطقة القصيم



بريدة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

هطلت مساء اليوم ، أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ، و محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها ، إضافة إلى تكون سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة - بمشيئة الله تعالى - .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

22:28ت م

0300



بريدة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسهطلت مساء اليوم ، أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ، و محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها ، إضافة إلى تكون سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة - بمشيئة الله تعالى - .جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //22:28ت م0300

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