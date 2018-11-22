عام / رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يطالب منظمة العفو الدولية بتقديم الأدلة على ما ادعته من انتهاكات بحق بعض الموقوفات في المملكة
الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في رد على ما أوردته منظمة العفو الدولية حول وجود انتهاكات بحق بعض الموقوفات في المملكة أن الجمعية لم ترصد شيئًا من هذا القبيل ولم يتقدم لها أحد بشكوى في هذا الخصوص.
وقال الدكتور القحطاني: " ندعو منظمة العفو الدولية لتزويدنا بأي معلومات متوفرة لديها لمتابعتها وبحث مدى صحتها أما إطلاق مثل هذه الاتهامات دون أدلة مؤكدة فمثل هذا الأمر لا ينسجم مع آليات العمل الحقوقي"، مضيفًا أن هناك تنسيق مع الأجهزة المختصة في المملكة يسمح لأعضاء الجمعية ومنسوبيها بمتابعة أوضاع الحالات التي يرد بشأنها تظلمات أو شكاوى أو ترصد الجمعية حاجتها للمتابعة أو التحقق.
// انتهى //
22:24ت م
0298
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يطالب منظمة العفو الدولية بتقديم الأدلة على ما ادعته من انتهاكات بحق بعض الموقوفات في المملكة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .