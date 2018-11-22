السعودية اليوم / رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يطالب منظمة العفو الدولية بتقديم الأدلة على ما ادعته من انتهاكات بحق بعض الموقوفات في المملكة

الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في رد على ما أوردته منظمة العفو الدولية حول وجود انتهاكات بحق بعض الموقوفات في المملكة أن الجمعية لم ترصد شيئًا من هذا القبيل ولم يتقدم لها أحد بشكوى في هذا الخصوص.وقال الدكتور القحطاني: " ندعو منظمة العفو الدولية لتزويدنا بأي معلومات متوفرة لديها لمتابعتها وبحث مدى صحتها أما إطلاق مثل هذه الاتهامات دون أدلة مؤكدة فمثل هذا الأمر لا ينسجم مع آليات العمل الحقوقي"، مضيفًا أن هناك تنسيق مع الأجهزة المختصة في المملكة يسمح لأعضاء الجمعية ومنسوبيها بمتابعة أوضاع الحالات التي يرد بشأنها تظلمات أو شكاوى أو ترصد الجمعية حاجتها للمتابعة أو التحقق.// انتهى //22:24ت م0298