السعودية اليوم / أمطار على منطقة حائل



حائل 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها والقرى والهجر التابعة لها، ومحافظات الحائط والشنان وموقق وبعض القرى والهجر التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب والأودية ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:53ت م

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حائل 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها والقرى والهجر التابعة لها، ومحافظات الحائط والشنان وموقق وبعض القرى والهجر التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب والأودية ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:53ت م0294

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