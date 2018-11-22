بين الجماهير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.. "ديربي جدة" يشتعل

محمد بن مسعود - الدمام - قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع الاتحاد (الجريح) والأهلي المنتشي

كلما اقترب موعد ديربي جدة اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي إثارة وتشويقاً بين جماهير الفريقين لتحفيز اللاعبين في هذا الديربي، ولا يقتصر الأمر عند المشجعين بل يمتد إلى أعضاء إدارة الفريقين والإعلاميين المحسوبين على الناديين وفي بعض الأحيان تنتقل هذه الإثارة للاعبين.

ويستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" الأحد المقبل "ديربي جدة " بين الأهلي والاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتحظى هذه المباراة بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم السعودية.

فقد تسارعت وتيرة التصريحات الإعلامية بين الغريمين التقليديين الاتحاد والأهلي للمواجهة مبكراً منذ تثبيت الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد المباراة ولعل أكثرها جدلاً طلب رئيس نادي الاتحاد من لجنة المسابقات بمنح ناديه ما نسبته 95% من مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله في اللقاء من خلال تغريدة حصدت ما يقارب 12 ألفاً ما بين رد ورتويت وتفضيل.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل دشنت جماهير نادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسماً خاصاً لدعم الفريق قبل المباراة بعنوان #من_أجل_الاتحاد وتصدر الوسم المشهد الاتحادي بصورة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية وشهد تفاعلاً كبيراً من إدارة النادي، وفي مقدمتهم رئيس النادي مروراً بالأعضاء الجدد أمثال يحيى بخش ولؤي هشام وصولاً للجماهير التي أبدت تعاطفها ومحبتها لفريقها.

في المقابل كان هناك دعم شرفي لفريق الأهلي قبل الديربي تمثل بتواجد رئيس مجلس الإدارة ماجد النفيعي ونائبه عبدالله بترجي بالإضافة إلى حضور الرئيس (السابق) وعضو الشرف مساعد الزويهري وعضو الشرف ثروت الشرقاوي مران الفريق يوم أمس، من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين.

في حين تغزل العماني عماد الحوسني مهاجم الأهلي (السابق) بجماهير ناديه وأبدى دعمه للفريق الأخضر قبل مباراة الديربي قائلاً على حسابه في "تويتر" "جمهور الأهلي رقم صعب في المملكة، أتحدى أي جمهور يقف في وجه جماهير نادي الأهلي".

وتابع: "طرب، حضور، أهازيج، إبداع في كل شيء، بالتوفيق لكم يا ملوك في الديربي".

يذكر أنه تم بيع أكثر من 80% من تذاكر المباراة حيث كشف موقع مكاني المتخصص ببيع تذاكر المباريات عن بيع ما يقارب من 49 ألف تذكرة للمباراة ،علماً أن لجنة المسابقات منحت الجماهير الاتحادية 70 % من المدرجات باعتبار أن المباراة على ملعب ناديها مقابل 30 % لأنصار النادي الأهلي.