الوحدة رابع الكبار.. في الجولة العاشرة من الدوري

محمد بن مسعود - الدمام - حقَّق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة فوزه الخامس على حساب ضيفه الباطن، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع؛ وذلك في إطار مواجهات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذه النتيجة حصد الوحدة النقطة الثامنة عشرة، فيما تجمد رصيد الباطن عند النقطة الثامنة. سيطر الوحدة على معظم فترات الشوط الأول، مع خطورة واضحة في هجمات فريق الباطن على مرمى محمد عواد، وعند الدقيقة 21 تلقى اللاعب "المخضرم" تيسير الجاسم كرة ركنية داخل منطقة الجزاء، راوغ بها الدفاع وسددها بمهارة عالية في الزاوية اليمنى لمرمى الباطن معلنًا تقدم فريقه لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

بدأ الشوط الثاني وسط تراجع كبير في مستوى الباطن عما كان عليه في الشوط الأول، مع بقاء الوحدة على رتمه المتوسط. ولعل أبرز ما في هذا الشوط تألُّق الحارس المصري محمد عواد في إنقاذ فريقه من هدف التعادل بعد تسديدة كريسان داكروز في الزاوية العليا من الجهة اليسرى عند الدقيقة 87، لتنتهي المواجهة بفوز الوحدة بهدف وحيد.