في الجولة العاشرة من الدوري.. الفيحاء والحزم (حبايب)

محمد بن مسعود - الدمام - الفارق النقطي تقلص بينهما إلى نقطة واحدة

تعادل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع ضيفه الحزم بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول أحرز روني فرنانديز الهدف الأول لفريقه الفيحاء من ركلة جزاء واضعاً الكرة في منتصف المرمى.

وبعد الهدف فرض فريق الفيحاء سيطرته على مجريات الشوط فيما لم تفلح محاولات فريق الحزم في إدراك التعادل.

وفي الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني تمكن رودلفوا الميدا من إدراك هدف التعادل لفريقه الحزم إثر هجمة أمام المرمى مسدداً الكرة لترتطم بقدم حارس المرمى وتسكن شباك الفيحاء.