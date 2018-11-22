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تعادل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع ضيفه الحزم بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول أحرز روني فرنانديز الهدف الأول لفريقه الفيحاء من ركلة جزاء واضعاً الكرة في منتصف المرمى.
وبعد الهدف فرض فريق الفيحاء سيطرته على مجريات الشوط فيما لم تفلح محاولات فريق الحزم في إدراك التعادل.
وفي الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني تمكن رودلفوا الميدا من إدراك هدف التعادل لفريقه الحزم إثر هجمة أمام المرمى مسدداً الكرة لترتطم بقدم حارس المرمى وتسكن شباك الفيحاء.
في الجولة العاشرة من الدوري.. الفيحاء والحزم (حبايب)عبدالعزيز السلمي الخليج 365 2018-11-22
تعادل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع ضيفه الحزم بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول أحرز روني فرنانديز الهدف الأول لفريقه الفيحاء من ركلة جزاء واضعاً الكرة في منتصف المرمى.
وبعد الهدف فرض فريق الفيحاء سيطرته على مجريات الشوط فيما لم تفلح محاولات فريق الحزم في إدراك التعادل.
وفي الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني تمكن رودلفوا الميدا من إدراك هدف التعادل لفريقه الحزم إثر هجمة أمام المرمى مسدداً الكرة لترتطم بقدم حارس المرمى وتسكن شباك الفيحاء.
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
08:21 PM
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
08:25 PM
الفارق النقطي تقلص بينهما إلى نقطة واحدة
تعادل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع ضيفه الحزم بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول أحرز روني فرنانديز الهدف الأول لفريقه الفيحاء من ركلة جزاء واضعاً الكرة في منتصف المرمى.
وبعد الهدف فرض فريق الفيحاء سيطرته على مجريات الشوط فيما لم تفلح محاولات فريق الحزم في إدراك التعادل.
وفي الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني تمكن رودلفوا الميدا من إدراك هدف التعادل لفريقه الحزم إثر هجمة أمام المرمى مسدداً الكرة لترتطم بقدم حارس المرمى وتسكن شباك الفيحاء.
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المصدر : الخليج 365
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