- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع بإضراب عام.. سدس عمال تونس يشلون عمل المؤسسات في البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس الذين يمثلون سدس العاملين في البلاد، اليوم (الخميس)؛ إضرابًا عامًّا بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، للمطالبة بزيادة أجورهم وتوجيه رسالة تحدٍّ قوية للحكومة قبل عام من الانتخابات العامة.
وهذا الإضراب هو أول إضراب بهذا الحجم منذ 2013، وهو أول إضراب عام في مؤسسات حكومية في تاريخ البلاد بحسب المركزية النقابية.
وردد آلاف المتظاهرين أمام مبنى البرلمان بضاحية باردو بالعاصمة التونسية في وجه الحكومة: "ارحل"، ونعتوا الحكومة بأنها "متسولة" أمام المانحين الدوليين الداعين لخفض حجم الأجور في الوظيفة العامة.
ونظّم العديد من التجمعات الاحتجاجية أيضاً في مقار الولايات والعديد من المدن الكبرى؛ ففي صفاقس (ثاني أكبر مدن البلاد- وسط) تظاهر المحتجُّون في هدوء إلى مقر الولاية، وفي قفصة (جنوب غرب) في قلب منطقة الحوض المنجمي تظاهر المئات بعد الاستماع لخطاب لمسؤول نقابي محلي، وفقًا لـ"فرانس برس".
وفي حين استمر العمل في وسائط النقل العام، شلت الحركة تماماً في الوزارات والمدارس والمستشفيات (عدا أقسام الطوارئ) وباقي الإدارات الحكومية.
بإضراب عام.. سدس عمال تونس يشلون عمل المؤسسات في البلادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-22
نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس الذين يمثلون سدس العاملين في البلاد، اليوم (الخميس)؛ إضرابًا عامًّا بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، للمطالبة بزيادة أجورهم وتوجيه رسالة تحدٍّ قوية للحكومة قبل عام من الانتخابات العامة.
وهذا الإضراب هو أول إضراب بهذا الحجم منذ 2013، وهو أول إضراب عام في مؤسسات حكومية في تاريخ البلاد بحسب المركزية النقابية.
وردد آلاف المتظاهرين أمام مبنى البرلمان بضاحية باردو بالعاصمة التونسية في وجه الحكومة: "ارحل"، ونعتوا الحكومة بأنها "متسولة" أمام المانحين الدوليين الداعين لخفض حجم الأجور في الوظيفة العامة.
ونظّم العديد من التجمعات الاحتجاجية أيضاً في مقار الولايات والعديد من المدن الكبرى؛ ففي صفاقس (ثاني أكبر مدن البلاد- وسط) تظاهر المحتجُّون في هدوء إلى مقر الولاية، وفي قفصة (جنوب غرب) في قلب منطقة الحوض المنجمي تظاهر المئات بعد الاستماع لخطاب لمسؤول نقابي محلي، وفقًا لـ"فرانس برس".
وفي حين استمر العمل في وسائط النقل العام، شلت الحركة تماماً في الوزارات والمدارس والمستشفيات (عدا أقسام الطوارئ) وباقي الإدارات الحكومية.
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
08:14 PM
طالبوا بزيادة أجورهم
نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس الذين يمثلون سدس العاملين في البلاد، اليوم (الخميس)؛ إضرابًا عامًّا بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، للمطالبة بزيادة أجورهم وتوجيه رسالة تحدٍّ قوية للحكومة قبل عام من الانتخابات العامة.
وهذا الإضراب هو أول إضراب بهذا الحجم منذ 2013، وهو أول إضراب عام في مؤسسات حكومية في تاريخ البلاد بحسب المركزية النقابية.
وردد آلاف المتظاهرين أمام مبنى البرلمان بضاحية باردو بالعاصمة التونسية في وجه الحكومة: "ارحل"، ونعتوا الحكومة بأنها "متسولة" أمام المانحين الدوليين الداعين لخفض حجم الأجور في الوظيفة العامة.
ونظّم العديد من التجمعات الاحتجاجية أيضاً في مقار الولايات والعديد من المدن الكبرى؛ ففي صفاقس (ثاني أكبر مدن البلاد- وسط) تظاهر المحتجُّون في هدوء إلى مقر الولاية، وفي قفصة (جنوب غرب) في قلب منطقة الحوض المنجمي تظاهر المئات بعد الاستماع لخطاب لمسؤول نقابي محلي، وفقًا لـ"فرانس برس".
وفي حين استمر العمل في وسائط النقل العام، شلت الحركة تماماً في الوزارات والمدارس والمستشفيات (عدا أقسام الطوارئ) وباقي الإدارات الحكومية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بإضراب عام.. سدس عمال تونس يشلون عمل المؤسسات في البلاد ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن بإضراب عام.. سدس عمال تونس يشلون عمل المؤسسات في البلاد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .