بإضراب عام.. سدس عمال تونس يشلون عمل المؤسسات في البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - طالبوا بزيادة أجورهم

نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس الذين يمثلون سدس العاملين في البلاد، اليوم (الخميس)؛ إضرابًا عامًّا بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، للمطالبة بزيادة أجورهم وتوجيه رسالة تحدٍّ قوية للحكومة قبل عام من الانتخابات العامة.

وهذا الإضراب هو أول إضراب بهذا الحجم منذ 2013، وهو أول إضراب عام في مؤسسات حكومية في تاريخ البلاد بحسب المركزية النقابية.

وردد آلاف المتظاهرين أمام مبنى البرلمان بضاحية باردو بالعاصمة التونسية في وجه الحكومة: "ارحل"، ونعتوا الحكومة بأنها "متسولة" أمام المانحين الدوليين الداعين لخفض حجم الأجور في الوظيفة العامة.

ونظّم العديد من التجمعات الاحتجاجية أيضاً في مقار الولايات والعديد من المدن الكبرى؛ ففي صفاقس (ثاني أكبر مدن البلاد- وسط) تظاهر المحتجُّون في هدوء إلى مقر الولاية، وفي قفصة (جنوب غرب) في قلب منطقة الحوض المنجمي تظاهر المئات بعد الاستماع لخطاب لمسؤول نقابي محلي، وفقًا لـ"فرانس برس".

وفي حين استمر العمل في وسائط النقل العام، شلت الحركة تماماً في الوزارات والمدارس والمستشفيات (عدا أقسام الطوارئ) وباقي الإدارات الحكومية.